АРФП: Стратегия развития фармпрома 2030 требует серьезной доработки

Экспертный совет Комитета по фармацевтической промышленности «Деловой России» обсудил Стратегию развития отрасли на период до 2030 года.

В заседании приняли участие представители фармпроизводителей, дистрибьюторов, аптечных сетей, профильных ведомств и управлений, руководители отраслевых общественных организаций и ассоциаций. Проект проходит сейчас процедуру общественного обсуждения, которая продлится до 4 августа.

По мнению Виктора Дмитриева – генерального директора Ассоциации Российских фармацевтических производителей, Стратегия требует серьезной доработки, впрочем, есть и положительные моменты.

«Пункт, который звучит как: «Стратегия предназначена — обеспечивать непротиворечивость и согласованность приоритетов развития отрасли… и обеспечивать единый подход к государственному регулированию и согласованность действий различных органов власти», это то, о чем мы говорим уже не первый год. Это положение, наконец-то, заложено в документе и рефреном проходит через всю Стратегию. Тема необходимости создания единого регуляторного органа обусловлена, в том числе, и экономическими моментами, которые отражены в конечных предложениях стратегии. Но есть и пункты, с которыми мы не можем согласиться: например, пункт, касающийся темы псевдоконкуренции, рекламы лексредств и сокращения аптечных организаций. Кроме того, в Стратегии много того, чего там быть не должно и напрямую фармпроизводителей не касается» — отметил эксперт.

По мнению председателя Совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексея Репика, представленная Минпромторгом Стратегия еще сырая. «Не учтена ни логика, ни тенденции развития технологий. По сути, стратегия изложена не верно, это должно быть основное определение задач, а не то, как и каким образом эти задачи будут выполняться. Кроме того, документ сформирован на основе сегодняшних реалий. В нем не учтено развитие современных технологий, то, каким будет здравоохранение в будущем», – подчеркнул специалист.

Члены комитета уверены, что документ требует доработки, и планируют направить свои предложения в Минпромторг. 25 июля планируется обсуждение Стратегии на площадке РСПП совместно с Торгово-промышленной палатой РФ.

Пресс-служба АРФП

gmpnews