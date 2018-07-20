Фармкомпании в США снижают цены на недорогие дженерики, а не лекарства-блокбастеры

Фармацевтическая компания Merck заявила, что снизит цены на часть своей продукции на 10% и более. Производитель лекарств якобы реагирует на критику Трампа, при этом минимизируя потери, передает «Вести. Экономика».

Merck сообщила, что на 10% снизит цены на часть своих препаратов. Но корпорация удешевляет только то, что удобно ей. Например, препарат Zepatier, использующийся при лечении гепатита С, в последнее время спросом не пользуется, причем настолько, что в I квартале этого года, после выплат страховых премий выяснилось, что не было продано ни одной порции. На него цена будет снижена на 60%. А вот лекарства от диабета Januvia и для раковой терапии Keytruda, не подешевеют.

Шесть других продуктов, на которые Merck снизит цену, уже не являются эксклюзивными препаратами: недорогие дженерики предлагают и другие производители, отмечает New York Times.

При этом компания заявила, что снижает цены, для того чтобы сократить расходы пациентов.

Ранее Pfizer и Novartis заявили о том, что они заморозят рост цен до конца года, поскольку отрасль сталкивается с постоянной критикой со стороны президента Трампа, законодателей и общественности из-за постоянного подорожания препаратов.

Дональд Трамп неоднократно критиковал фармацевтические компании. Буквально на прошлой неделе он в своем Twittere обвинил Pfizer в повышении цен на десятки препаратов: «Pfizer и другие должны стыдиться того, что они подняли цены на лекарства без всякой причины».

Ну а после сообщения о заморозке цен Novartis и Pfizer были удостоены президентской похвалы все в том же Twitter.

gmpnews