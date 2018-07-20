Беларусь осваивает производство новых радиофармпрепаратов

В Беларуси расширяют диапазон производимых радиофармацевтических лекарственных средств, сообщил заведующий циклотронно-радиохимической лабораторией Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Святослав Бринкевич во время онлайн-конференции, передает БЕЛТА.

Благодаря собственному циклотронному радиохимическому комплексу, который находится в Республиканском центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центре) на базе РНПЦ, Беларусь не покупает фармацевтические лексредства, а самостоятельно их изготавливает.

«Перечень радиофармпрепаратов будет непрерывно увеличиваться по мере развития ядерной медицины в Беларуси. Например, сейчас мы работаем над таким препаратом, как натрия фторид. Он позволяет выявлять очаги остеогенеза — места в организме, где происходит активный рост костной ткани. Благодаря этому удается выявлять костные метастазы на самых ранних стадиях», — сказал Святослав Бринкевич.

Планируется освоить производство высокоспецифичного препарата, который позволяет выявлять метастазы рака простаты. Намечено производство фтор-эстрадиола — препарата для диагностики онкопатологий женской репродуктивной системы. По словам заведующего лабораторией, расширение ассортимента радиофармпрепаратов требует времени. Их разработка, валидация методик синтеза и контроля качества, регистрация занимают достаточно продолжительное время и требуют немалых затрат.

Сейчас диагностика заболеваний ведется с использованием трех радиофармпрепаратов. Основной из них — 2-фтор-2-дезокси-D-глюкоза — аналог глюкозы, меченной радиоактивным атомом фтора-18. Глюкоза — важный энергетический метаболит, она есть в каждой клетке организма и используется для получения энергии. С помощью этого радиоактивного лекарственного средства можно оценивать уровень потребления глюкозы в различных тканях и органах и, соответственно, сделать заключение о нормальном или патологическом ходе физиологических процессов.

Есть препарат, который позволяет оценить скорость роста белковых структур в организме. А с использованием фтор(метил)холина можно исследовать скорость образования липидных мембран. «Таким образом, если где-то нарастает какая-то клеточная масса, будь это онкологический процесс или пограничное состояние, мы можем достаточно быстро выявить это с помощью радиофармпрепаратов», — отметил Святослав Бринкевич.

gmpnews