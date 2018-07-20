Лидер фармакологической отрасли Индонезии планирует выйти на рынок Узбекистана

Лидер фармацевтической отрасли Индонезии Kalbe Farma планирует выйти на рынок Узбекистана.

Посольством Узбекистана в Индонезии проведены переговоры с директором по международному сотрудничеству компании «Калбе Фарма» (Kalbe Farma) Лимом Сусанто, которая является одним из крупнейших холдингов не только в Индонезии, но и во всем регионе стран АСЕАН, с капитализацией около 5,5 миллиарда долларов и ежегодным доходом более 1,2 миллиарда долларов.

В ходе переговоров иностранными партнёрами был выражен большой интерес к Узбекистану, проводимым в настоящее время реформам и созданному инвестиционному климату.

«Стороны обсудили возможность поставки и производства в Узбекистане большого перечня социально значимых лекарственных препаратов (более 100 наименований), которые производятся на заводах холдинга и обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. В частности, согласовано направление в Узбекистан представительной делегации холдинга для проведения переговоров», – отметили в посольстве.

«Наша компания раньше была больше сконцентрирована на странах АСЕАН, и мы успешно работаем в этом регионе. Сегодня, когда на повестке дня стоит вопрос расширения рынка, мы с большим интересом и вниманием относимся к растущему региону Центральной Азии в целом и конечно к Узбекистану. Созданные в вашей стране условия, введение конвертации, целый ряд новшеств по либерализации экономики создают хорошие бизнес-перспективы для нашей компании в Узбекистане», – отметил Лим Сусанто.

Компания «Калбе Фарм» создана в 1966 году, имеет в составе 4 бизнес-подразделения: фармацевтическое подразделение (23% от общей доли компании), отдел здравоохранения потребителей (18%), отдел питания (29%) и отдел распределения и материально-технического снабжения (30%).

Компания имеет собственные заводы не только в Индонезии и других странах АСЕАН, но и в Нигерии, ЮАР. Она является лидером среди экспортёров этих стран. «Калбе Фарм» по итогам 2017 года стала самой крупной листинговой компанией в Юго-Восточной Азии в сфере фармацевтики.

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