Российские ученые создают персонифицированную онковакцину

К концу 2018 г. в России появится несколько уникальных тест-систем, используемых в онкологии. Кроме того, планируется выйти на методы жидкостной биопсии, которая позволяет задолго до клинической манифестации предполагать возникновение рака. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«У нас будут на самом деле уникальные препараты. Уже сейчас мы запускаем технологии. Это технологии, когда у человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, и через шоковое состояние, иммунный сбой человек выходит из болезни.

Онковакцина, причем персонифицированная, – это будет очень интересно, и аналогов таких вакцин пока в мире нет. И онколитические вирусы.

Работает молодая, очень интеллектуальная и оптимистично настроенная команда, собранная практически из всех регионов», – заявила Вероника Скворцова.

По ее словам, российские ученые намерены делать «коктейль» из различных белковых препаратов, который может вызывать регресс опухоли. Она просто уходит.

«У нас есть опыт, так скажем, упрощенного подхода. Один из пациентов у нас получил такое лечение в этом и в прошлом году, и мы видим результат. Потому что речь шла о глиобластоме, коме и отеке мозга. На этом препарате ушел отек, потом уменьшилась опухоль, человек вышел на работу, с тех пор прошел уже почти год», – отметила министр.

При этом Вероника Скворцова отметила, что после применения этой вакцины сохраняются «горячие точки», то есть точки роста, «мы не можем пока полностью взять и вылечить его».

«Нам нужно просто глубже еще погрузиться и найти одновременное влияние на разные локусы этой опухоли. Поэтому, я так думаю, что это правильный путь и будут результаты», – надеется министр.

Фото: www.kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»