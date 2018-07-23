«Новосибирская аптечная сеть» запускает аптечный магазин

МП «НАС» 27 июля официально откроет в Новосибирске новый торговый формат – аптечный магазин «Настоящее от природы». Помещение общей площадью 95 кв.м разделено на две части – аптека и фитобар с магазином товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой.

«Муниципальные аптеки могут не только работать в формате «социальных цен», но и в премиальной нише. Мы возрождаем исторические функции аптеки, когда она была не просто прилавком для отпуска медикаментов, а местом формирования культуры потребления товаров для поддержания здорового образа жизни», – рассказал директор сети Владимир Машанов.

«Обычно мы держим максимально возможный ассортимент в аптеках, здесь он будет особо выверен – это только популярные позиции, без аналогов в максимально дешевом сегменте. Кроме того, организована индивидуальная работа с посетителями по предзаказу. Что касается фитобара, сейчас это семь рецептов лекарственных чаев, позже будут еще три. Концепция частично повторяет формат стрит-фудов – мы установили лавочки на улице, чтобы развивать культуру потребления наших сборов. Кроме того, будем предлагать концентраты – выбор за клиентами», – отмечает Владимир Машанов.

Руководитель «НАС» говорит, что этот проект уже показывает востребованность среди новосибирцев (аптека работает две недели). Для предприятия он должен стать еще одним способом повысить финансовые результаты работы.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»