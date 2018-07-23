В Китае разразился новый вакцинный скандал

Китайские лидеры призывают принять срочные меры для восстановления доверия населения к фармацевтической отрасли на фоне нового скандала с вакцинами, сообщает The Washington Post. Местный производитель вакцин – компания Changchun Changsheng Life Sciences Ltd. обвиняется в подделке производственной документации и инспекционных отчетов по вакцине против бешенства.

Как заявил премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян, фармкомпания перешла все мыслимые и немыслимые границы. Он потребовал начать расследование в отношении нарушителя. Вся вакцина отозвана, предприятию предписано прекратить производство.

О нанесенном здоровью ущербе пока не известно.

Буквально сразу после обнаружения поддельной документации по вакцине от бешенства регуляторные органы северной китайской провинции объявили об обнаружении дефектных доз АКДС-вакцины. Они бьют тревогу, поскольку более 250 тыс. доз уже продано.

Это не первый скандал вокруг вакцин в Китае. В 2016 г. была раскрыта преступная группа, продававшая на черном рынке просроченные педиатрические вакцины.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»