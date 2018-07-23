Бывшего президента фармдистрибьюторской компании осудили на 15 лет за продажу «паленых» лекарств

Бывший президент фармдистрибьюторской компании Cumberland Distribution из Хьюстона (штат Техас) Джеррод Смит осужден на 15 лет и оштрафован на 1,4 млн долл. за продажу некондиционных ЛП на сумму 50 млн долл., сообщает Becker’s Hospital Review со ссылкой на заявление Минюста США.

Джеррод Смит привлечен к суду в январе 2013 г. Его обвинили в организации торговли некондиционными лекарственными препаратами со склада в г. Нэшвилл (штат Теннесси). Как говорится в обвинительном заключении, он продавал продукцию в независимые аптеки на всей территории США.

Преступник обвиняется в 15 эпизодах мошенничества с использованием почты, преступном сговоре и предоставлении ложных сведений в FDA.

Следствием доказано, что с декабря 2006 г. по август 2009 г. г-н Смит и его подельники закупали у нелицензированных поставщиков рецептурные препараты, которые те, в свою очередь, приобретали у пациентов в Нью-Йорке и Майами. На складе в Нэшвилле эти препараты сортировали, переупаковывали и затем отправляли по назначению.

После закупки препаратов у Cumberland Distribution у многих аптек возникали проблемы. В ходе судебного процесса свидетели показали, что некоторых в флаконах вместо рецептурного препарата содержался освежитель для полости рта.

Один из сообщников Джеррода Смита, Чарльз Эдвардс приговорен к 6 годам заключения и штрафу в 1,4 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»