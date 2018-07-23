UPD: «Магнит» запускает аптеки в более чем десяти регионах страны от Воркуты до Кузбасса

Новые собственники «Магнита» продолжают экспансию аптечной сети в регионы. Если работающие точки будут эффективны, то их число быстро сможет достигнуть нескольких тысяч, благодаря плацдарму в 4 тысячи региональных магазинов «Магнит Косметик».

Согласно данным HeadHunter, «Магнит» с середины июля начал поиск фармацевтов, провизоров, заведующих аптек для работы в поселках и топ-менеджеров для управления региональной сетью в новых регионах: Тамбовской, Ульяновской, Кемеровской, Новгородской, Свердловской, Воронежской областей и Ханты-Манскийского округа. Не обошли стороной и областные центры: Тверь, Астрахань, Нальчик, Владимир, Рязань, Кемерово, Воркута.

Также, с начала июля сеть ищет в центральный офис ведущего специалиста по техническому оснащению аптек для определения потребностей в оборудовании и заказ оборудования для открывающихся аптек.

При этом, используется традиционная стратегия «Магнита», времен г-на Галицкого – выбирать локации с низкими издержками на запуск точки и слабой конкуренцией. В разных регионах РФ от Севера до Сибири, ритейлер предпочитает открывать новые аптеки чаще в поселках городского типа, чем в областных центрах. Эксперты оценивают такую логику, как перспективную, позволяющую контролировать «косты» и минимизировать риски вложений.

new: «Классический сегмент локации аптеки «у дома» уже исчерпан для получения хорошей прибыли, — сообщил «ФВ» партнёр и старший преподаватель Центра креативного лидерства (CCL) Сергей Давыдов. — Открывать там новые аптеки нет смысла – это лишь дробление трафика. Новые доходные места – это, либо точки пересадок (вокзалы, транспортные узлы), либо поселки до 3-5 тыс населения. Цена входа достаточно низкая по всем направлениям от аренды, ФОТ до логистики».

Судя по локации, аптеки будут располагаться на одной площадке с форматом «Магнит Косметик», который по ранним планам экс-директора сети Хачатура Помбухчана должен был поглотить аптеки в рамках дрогери. Сейчас эти магазины присутствуют во многих областных городах и поселках. Большая часть аптек, также открывается в поселках с населением 3-5 тыс человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными сетями, но уже есть «Магнит Косметик».

«Благодаря налаженной логистике для магазинов «Магнит Косметик», фармацевтический ассортимент может доставляться этой же линией без затрат, — говорит Сергей Давыдов. — И здесь у «Магнита» очевидное преимущество перед возможными конкурентами, которые затрачиваются на логистику без синергетического эффекта. При этом, низкие затраты позволяют легко и безболезненно закрыть аптечный проект, если финансовые показатели не удовлетворят ожидания».

Эксперт уверен, что нет смысла сидеть и долго анализировать, прогнозировать прибыль по каждой локации аптеки. Лучше запустить в эконом-варианте, оценить результаты, если не соответствуют ожиданиям, быстро закрыть и запустить в новом месте. При этом, г-н Давыдов отмечает, что не стоит ожидать столь же большого эффекта от новых точек, как это было с продуктовым ассортиментом в эпоху Галицкого, поскольку трафик в малых городах ограничен, как и покупательская способность. Это значит, что без больших объемов закупок, сеть не сможет получить от производителей очень выгодных контрактов. Тем более, что сегодня по неподтвержденной компанией информации, работает менее 100 аптек по всей России.

С 2018 года «Магнит» перестал информировать о запуске новых аптек и планах развития. Напомним, что в 2017 году сеть запустила 51 аптеку в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея возле продуктовых магазинов «у дома» площадью 20-75 кв м. После ухода куратора аптечного проекта и «Магнит Косметик» Сергея Гончарова, аптечное развитие официально считалось приостановленным. Но весной 2018 года, «Магнит» начал искать персонал по специализации «Фармация» и топ-менеджеров в аптеки в новых регионах: Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень. Как ранее писал «ФВ», «Магнит» не анонсируя, проводил расширение аптечной сети в регионах на разных стадиях открытия: от запуска до получения лицензии.

Помимо вхождения в новые регионы, активно расширяются точки в местах присутствия. Так, возросло число вакантных мест в Краснодарском крае: Сочи, Новороссийск, Туапсе, поселках (до 5 тыс человек населения). В целом, аптечной сети «Магнита» есть куда расти, поскольку плацдарм в лице «Магнит Косметик» сегодня насчитывает почти 4 тыс точек по всей стране.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»