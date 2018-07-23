ПИК-ФАРМА завершила локализацию полного цикла производства препарата «Магнерот»

ПИК-ФАРМА успешно завершила локализацию полного цикла производства популярного препарата Магнерот немецкой компании WÖRWAG Pharma GmbH на мощностях производственной площадки ПИК-ФАРМА ЛЕК.

Благодаря совместным усилиям технологов производственной площадки

ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области и менеджеров ПИК ФАРМА в Москве, Магнерот становится ближе к российскому потребителю — более миллиона упаковок в год наиболее востребованной на российском рынке формы препарата — таблетки 500 мг №50 — теперь полностью производится в России в соответствии со стандартами GMP.

В задачи команды ПИК-ФАРМА и ПИК-ФАРМА ЛЕК входило точное воспроизведение оригинальной рецептуры WÖRWAG Pharma и адаптация ее к специфическому оборудованию производственной площадки.

Качественный и быстрый перенос производства Магнерота на площадку ПИК-ФАРМА ЛЕК позволил сохранить текущий уровень наличия препарата в торговых сетях и исключить его дефицит в аптеках.

Магнерот (магния оротат) – препарат из Германии, бренд компании Woerwag, который продается в российских аптеках более 20 лет. Магнерот — единственный препарат оротата магния в России, применяется для коррекции состояний, вызванных дефицитом магния, в том числе во время беременности (по рекомендации врача), способствует устранению проявлений дефицита магния, таких как раздражительность, утомляемость, нарушения сна, боли и спазмы мышц, широко назначается кардиологами и терапевтами.

Маркетинг препарата осуществляет компания WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG.

Планируется дальнейшее расширение сотрудничества ПИК-ФАРМА и WÖRWAG Pharma по локализации ряда препаратов немецкой компании.

gmpnews