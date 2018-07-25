Во II квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Eli Lilly вырос на 10%

Во II квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании Eli Lilly увеличился на 9% и составил 6,4 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Компания завершила квартал с убытком в размере 259,9 млн долл. против прибыли 1 млрд долл. годом ранее. В компании отметили, что убыток обусловлен разовыми расходами, связанными с бизнесом.

Квартальный объем продаж рецептурных ЛП вырос на 10% и достиг 28% общего показателя компании.

Объем продаж препарата Humalog увеличился на 13% и составил 769,8 млн долл. Продажи препарата Alimta составили 555,9 млн долл. (+4%), Trulicity – 779,8 млн долл. (+62%), Taltz – 220,1 млн долл. (+59%), Basaglar – 201,8 млн долл (+133%).

По прогнозу Eli Lilly, в 2018 г. объем продаж составит 24,0–24,5 млрд долл., а не 23,7–24,2 млрд долл., как ожидалось ранее. Прибыль на акцию планируется в пределах 5,40–5,50 долл. Боле ранний прогноз равнялся 5,10–5,20 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»