Нижегородское УФАС оштрафовало аптеку за рассылку рекламы, вводящей в заблуждение Во II квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Eli Lilly вырос на 10% » Eli Lilly планирует IPO для ветеринарного бизнеса Американская фармацевтическая компания Eli Lilly планирует провести первичное размещение акций (IPO) своего ветеринарного бизнеса Elanco, сообщает CNBC. Такое решение принято после стратегического анализа деятельности подразделения. Eli Lilly будет владеть менее 20% акций Elanco. Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, отделение ветеринарного подразделения позволит компании плотнее сосредоточиться на разработке лекарственных препаратов для медицинского применения. Ожидается, что процесс IPO будет завершен во второй половине текущего года. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»