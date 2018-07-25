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Провизоры и фармацевты назвали самого важного дистрибьютора

Компания Ipsos Healthcare, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка, представила результаты весенней волны исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов». В ходе закрытого опроса работники аптек оценивали фармдистрибьюторов по нескольким параметрам, в том числе таким, как важность, оценка работы по 5-балльной шкале, частота встречаемости дефектуры.

Самым важным дистрибьютором, по мнению респондентов, шестой год подряд продолжает оставаться компания «Катрен».

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Другие важные показатели – это охват аптек дистрибьютором и оценка его работы по 5-балльной шкале. Весной 2018 года охват более 50% был у четырех компаний, это «Катрен», «Протек», «Пульс» и «СИА Интернейшнл». По обоим параметрам компания «Катрен» оказалась на первом месте.

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Также компания «Катрен» получила наибольшую оценку сотрудников аптек по компонентам сервиса. Кроме того, фармацевты отметили наименьшую частоту встречаемой дефектуры.

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АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, один из лидеров среди оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений. Компания работает на фармрынке более 25 лет.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»

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Июль 24, 2018 | Просмотров: 244