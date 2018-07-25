Провизоры и фармацевты назвали самого важного дистрибьютора

Компания Ipsos Healthcare, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка, представила результаты весенней волны исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов». В ходе закрытого опроса работники аптек оценивали фармдистрибьюторов по нескольким параметрам, в том числе таким, как важность, оценка работы по 5-балльной шкале, частота встречаемости дефектуры.

Самым важным дистрибьютором, по мнению респондентов, шестой год подряд продолжает оставаться компания «Катрен».

Другие важные показатели – это охват аптек дистрибьютором и оценка его работы по 5-балльной шкале. Весной 2018 года охват более 50% был у четырех компаний, это «Катрен», «Протек», «Пульс» и «СИА Интернейшнл». По обоим параметрам компания «Катрен» оказалась на первом месте.

Также компания «Катрен» получила наибольшую оценку сотрудников аптек по компонентам сервиса. Кроме того, фармацевты отметили наименьшую частоту встречаемой дефектуры.

АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, один из лидеров среди оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений. Компания работает на фармрынке более 25 лет.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»