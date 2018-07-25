Что читают сотрудники аптек?

Исследовательская компания Pharma-Q Ipsos Comcon расспросила сотрудников аптек – первостольников и менеджеров по закупкам, какие электронные профессиональные СМИ они используют. Опрос проводился весной 2018 года.

Первые места по всем параметрам (охват, удобство, важность, частота использования) уже третий год удерживает сайт Аpteka.ru

На втором месте по охвату – электронный журнал katrenstyle.ru – онлайн-журнал для фармацевтов и медицинских работников, по показателям удобства и важности он занимает второе и третье места соответственно.

Отраслевое онлайн-издание «Катрен-Стиль» в 2017 году стало официальным информационным партнером эксперимента Росздравнадзора по внедрению маркировки лекарственных средств. Каждый пятый сотрудник аптеки в России является постоянным читателем нашего электронного журнала, а, согласно исследованиям Ipsos HealthCare 2017 года, «Катрен-Стиль» является самым популярным среди профессиональных интернет-СМИ для работников аптек. Мы также занимаем лидирующие позиции среди онлайн-площадок России, специализирующихся на вебинарах для фармацевтов и провизоров.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»