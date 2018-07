Одобрен биосимиляр препарата Neupogen от Pfizer Что читают сотрудники аптек? » Anima Biotech подписывает соглашение с Eli Lilly ценой свыше 1 млрд долл. Компания Anima Biotech из штата Нью-Джерси, США, подписало соглашение о совместном поиске и исследовании новых лекарственных препаратов с компанией Eli Lilly and Co., сообщает BioSpace. Потенциальная цена сделки может превысить 1 млрд долл. В рамках сотрудничества будет осуществляться поиск и исследование ингибиторов трансляции для ряда белков-мишеней с использованием платформы контроля факторов трансляции при разработке терапевтических препаратов (Translation Control Therapeutics platform) компании Anima. Данная сделка рассчитана на много лет. Конкрентные белки-мишени Eli Lilly and Co. не раскрываются. Anima будет использовать указанную платформу для поиска ведущих кандидатных факторов, влияющих на трансляцию белков-мишеней компании Eli Lilly. На следующем этапе Eli Lilly возьмет на себя проведение клинических исследований и коммерциализацию полученных продуктов. По условиям соглашения, Eli Lilly выплатит компании Anima 30 млн долл. в качестве аванса и 14 млн долл. на финансирование исследовательских работ. Anima имеет право на получение поэтапных платежей в сумме до 1,05 млрд долл., связанных с клиническими исследованиями и коммерциализацией, а также на получение роялти с продаж продуктов, разработанных в рамках сотрудничества. Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»