Коммерческий директор Bristol-Myers Squibb покидает компанию Одобрен биосимиляр препарата Neupogen от Pfizer » Минпромторг предлагает сокращать число аптек Обозначены основные контуры Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 г. Проект стратегии «Фарма-2030», который опубликовал и выставил на общественное обсуждение Минпромторг, стал первым промежуточным итогом совместной работы ведомства и отрасли. Конечно, еще прежде­временно делать выводы о том, что будет представлять собой документ, которому предначертано стать одним из главных ориентиров на ближайшее десятилетие. Но уже на этой стадии есть, о чем задуматься и чему удивиться. Например, неожиданностью для многих стала инициатива неизвестного автора по уменьшению количества аптечных точек. «Фармацевтический вестник»