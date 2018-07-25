В Саратове ищут претендентов на ассортимент банкротящихся аптек

Единственный актив саратовской аптечной сети «Календула», за который еще можно выручить деньги, чтобы частично покрыть долги предприятия перед кредиторами, — медикаменты и медицинские изделия. За 10,5 тыс. позиций аптечного ассортимента антикризисный управляющий намерен выручить на аукционе не менее 2,5 млн руб.

Продать товар пытаются как минимум уже в четвертый раз с начала года. Прошлые торги никого не заинтересовали. Согласно документации аукциона, у некоторых единиц фармацевтической и парафармацевтической продукции срок годности либо подходит к концу, либ закончился. Однако ставка делается на ту, более внушительную часть медикаментов, которая может быть использована до 2019—2021 гг.

ООО «Календула» учреждено в декаб­ре 2016 г. путем реорганизации ООО «Аптека «Календула». Сеть состояла из 20 аптек, расположенных преимущественно в центре Саратова. Иск о признании организации банкротом поступил в марте прошлого года, а уже в июне 2017 г. было введено конкурсное производство. Суммарная задолженность предприятия составляет без малого 30 млн руб.

Следующее судебное заседание по делу о банкротстве намечено на 1 августа.

Фото: gor-gid.ru

«Фармацевтический вестник»