Китайская фармкомпания поставила более 250 тысяч доз некачественной вакцины

Сотрудников фармацевтической компании Changsheng Bio-technology Co Ltd задержали по делу о поставке более 250 тысяч доз некачественной вакцины и подделке документов. Среди подозреваемых руководитель компании Гао Цзюньфан (Gao Junfang). Глава КНР Си Цзиньпин потребовал тщательного расследования преступления и сурового наказания для виновных. Скандал спровоцировало Управление по контролю качества продуктов и медикаментов, сообщившее о фальсификации данных о вакцинах Changsheng Bio-technology. Речь шла о вакцинах от дифтерии, коклюша и столбняка, впоследствии ведомство потребовало от компании остановить выпуск вакцин от бешенства. По данным следствия, Changsheng Bio-technology могла продать более 250 тысяч некачественных доз вакцин. Покупателем выступило, главным образом, правительство восточной провинции Шаньдун. По информации The Wall Street Journal, компания Changsheng Bio-technology была спонсором недавно прошедшей в Шаньдун конференции по профилактике гриппа, участниками которого были более 400 местных чиновников. Центральная комиссия по проверке дисциплины пообещала «жестоко покарать» всех сотрудников регулирующих органов, отвечавших за контроль производства в Changsheng Biotechnology, а также сообщила, что имеет в распоряжении данные о фактах коррупции со стороны руководства фармкомпании. Анализом этой информации, по поручению комиссии, займется специальная следственная группа. Задержанная вместе с пятью другими сотрудниками глава Changsheng Biotechnology Гао Цзюньфан известна в Китае как «королева вакцин». Ее семья в 2017 году вошла в список Forbes «400 богатейших людей в Китае», с доходом $6,7 млрд. Агентство Синьхуа сообщило, что после инцидента началась проверка и других китайских фармацевтических компаний. По данным телеканала CGTV, отзыв партий вакцин обойдется компании в $30 млн. Шэньчжэньская фондовая биржа, на которой торгуются акции Changsheng Bio-technology, заявила, что компания нарушила кодекс поведения и в отношении нее будут приняты дисциплинарные меры. На фоне новостей только во вторник, 24 июля, акции Changsheng Bio-technology упали на 10%. В 2017 году выручка от продаж акции Changsheng Bio-technology составила $221 млн (1,5 млрд юаней), что на 52% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла на 33% до $82 млн (566 млн юаней). По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10% лекарственных препаратов, распространяемых в развивающихся странах с низким или средним уровнем дохода, не являются достаточно качественными.Рынок контрафактных продуктов оценивается в $30,5 млрд в год. Источник: The Wall Street Journal

vademec