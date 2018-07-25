«Роснано» может войти в новый проект по развитию ядерной медицины

Госкомпания «Роснано» не исключает своего участия в фонде по развитию ядерной медицины. Ранее она объявила о выходе из своего ключевого профильного проекта – сети центров позитронно-эмиссионной томографии «ПЭТ-Технолоджи».

Управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко утверждает, что компания «уже не занимается прямыми инвестициями» в различные проекты, но готова к партнерствам «на базе фондов».

«Поэтому мы не исключаем возможность участия «Роснано» в новом фонде, который будет касаться проектов ядерной медицины, который, возможно, будет включать в себя более широкий перечень не только диагностических услуг и диагностического оборудования, но и, возможно, создание определенных лечебных установок, новых радиофармпрепаратов, новых лекарственных препаратов, направленных на лечение онкологических заболеваний», – рассказала она ТАСС.

«Роснано» вышла из проекта «ПЭТ-Технолоджи», уступив 49,9% структуре основного владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, в июле 2018 года. Сумма сделки составила 2,9 млрд рублей.

Сейчас сеть «ПЭТ-Технолоджи» объединяет 11 диагностических центров и два производства радиофармпрепаратов. «МедИнвестГрупп» (МИГ), на 70% принадлежащая Харитонину, планирует вложить в проект более 20 млрд рублей и открыть на эти средства еще 40 центров ядерной медицины.

Если планы расширения присутствия сети будут реализованы, то «ПЭТ-Технолоджи» к 2025 году будет включать 51 центр ядерной медицины. На 1 млн населения, по нормативам ВОЗ, должен приходиться один ПЭТ, то есть России необходимо порядка 140 таких установок.

По подсчетам Vademecum, в настоящее время в российских государственных и частных медцентрах установлены около 40 аппаратов. Основной конкурент «ПЭТ-Технолоджи» по этому профилю – МИБС Аркадия Столпнера. Он намерен создать сеть из 12 ПЭТ-центров, вложив в это направление около 5 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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