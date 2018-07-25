Четверо чиновников Минздрава Башкирии уволены за волокиту при закупке лекарств

Четыре чиновника Минздрава Башкирии, включая главу Управления материально-технического обеспечения ведомства, лишились своих постов за грубые нарушения во время закупок лекарств для льготников. Региональная прокуратура обнаружила, что ведомство «существенно проволокитило» организацию торгов, из-за чего граждане несколько месяцев не могли получить необходимые лекарства.

Управление занимается проведением торгов на закупку лекарств общей стоимостью до 500 тысяч рублей. Когда необходимо закупить лекарства на сумму более 500 тысяч рублей, оно должно направлять заявки-заказы в Минэкономразвития региона. Однако чиновники в 2017 и в 2018 годах допускали грубые ошибки при их составлении, из-за чего министерство неоднократно возвращало документы.

Это привело к тому, что по состоянию на март 2018 года из 1,7 тысячи позиций лекарств было закуплено лишь 127. В результате граждане не получали положенных им льготных препаратов в течение нескольких месяцев и были вынуждены покупать их самостоятельно.

Кроме того, ведомство искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарств общей стоимостью более 49 млн рублей, чтобы уклониться от конкурсных процедур. В результате договоры с поставщиками были заключены в упрощенном порядке. Также установлено, что при приобретении препарата «инсулин гларгин» управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении бывшего руководителя учреждения административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика), ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров). По результатам их рассмотрения он был оштрафован на 46 тысяч рублей.

Впоследствии он и еще трое чиновников управления уволились. Два других должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал, что 72% льготников вынуждены покупать лекарства на свои деньги, потому что льготных препаратов нет в аптеках. Член Совета Федерации Антон Беляков ранее внес в Госдуму законопроект, согласно которому за несвоевременное или оказанное не в полном объеме обеспечение граждан лекарствами чиновников смогут оштрафовать или дисквалифицировать на два-три года.

Источник: Прокуратура Республики Башкортостан

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