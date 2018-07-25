В Госдуме объяснили, почему самое «дорогое» орфанное заболевание не вошло в программу «Семь нозологий»

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении федеральной программы закупок препаратов «Семь нозологий». В список заболеваний, предложенный проектом, не вошла пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ), лекарственная терапия которой, по подсчетам Института ЕАЭС, является самой дорогостоящей по сравнению с другими заболеваниями. По словам разработчиков документа, ПНГ слишком редко встречается у детей, которые являются основным контингентом пациентов, ради которых затевался законопроект.

Авторы инициативы предлагают добавить в программу препараты от пяти заболеваний – атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС), трех типов мукополисахаридоза и юношеского артрита с системным началом. Сейчас лекарства по этим нозологиям регионы закупают самостоятельно.

«Основными критериями выбора нозологий стали: дороговизна препаратов, преобладание детей в этой категории и возможность максимальной социализации пациентов с редким заболеванием. Так как соотношение детей и взрослых, больных ПНГ, приближается к один пациент к сотням, она не вошла в предложенный перечень», – пояснил Дмитрий Морозов, содокладчик по законопроекту, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья.

«Сейчас нам нужно показать правительству, что выделенные 10 млрд рублей позволят снизить цены на препараты за счет оптовых закупок и обеспечить контроль за историей болезни пациентов на федеральном уровне», – добавил соавтор проекта Валерий Рязанский.

Большая часть обсуждения законопроекта была посвящена вопросам члена фракции «Справедливая Россия», почему на инициативу партии по той же теме неделю назад правительство дало отрицательный отзыв, а на предложение «Единой России» – положительный.

«Нам тоже было непросто доказать правительству, что расширение необходимо, и нам удалось это сделать за счет финансового обоснования. Дополнительные субсидии регионам не решили бы проблему, а загнали ее внутрь. Передача закупки на федеральный уровень даст возможность снизить цену на лекарства на 25–30% и организовать обмен препаратами между регионами», – ответил Рязанский.

На заседании законопроект поддержали 395 депутатов, один парламентарий воздержался. Инициативу собираются рассмотреть до конца весенней сессии. Трансляцию обсуждения можно посмотреть на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту затраты на закупку лекарств на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов оценили в 10 млрд рублей, без учета возможной экономии в 20–30% за счет централизации. Из них около 4,4 млрд рублей потребуется на Солирис (экулизумаб) для лечения 421 пациента с аГУС, 222,3 млн рублей – на Альдуразим (ларонидаза) от мукополисахаридоза I типа (104 пациента), 1,5 млрд рублей – на Элапразу (идурсульфаза) от мукополисахаридоза II типа (126 пациентов), 783 млн рублей – на Наглазим (галсульфаза) от мукополисахаридоза VI типа (56 пациентов) и 3,1 млрд рублей – на четыре препарата от юношеского артрита с системным началом (1 423 пациента).

По данным авторов инициативы, на 25 октября 2017 года по этим пяти заболеваниям в федеральном регистре зафиксировано 2 069 пациентов, в том числе 1 556 детей.

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