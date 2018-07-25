В Минске начали отрабатывать схему сбора и утилизации просроченных лекарств

В одной из поликлиник Минска установили первый в Беларуси контейнер для сбора у населения испорченных лекарств. Инициировали установку контейнера Центр экологических решений, совместно с Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, при поддержке Коалиции «Чистая Балтика» (Швеция).

Установка контейнера стала важным шагом в разработке системы сбора и утилизации просроченных лекарств от населения в нашей стране. После того, как мы отработаем схему, можно будет мультиплицировать этот опыт на другие поликлиники, районы и города, — комментирует сотрудница программы по химической безопасности и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик.

Как показали исследования последних двух лет, проблема загрязнения лекарствами окружающей среды в Беларуси не менее актуальная, чем в других странах. В составе сточных вод крупных городов Беларуси были обнаружены гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и многие другие лекарства. Очистные сооружения не способны «улавливать» маленькие молекулы лекарственных средств, таким образом, они попадают в сточные воды, реки и могут оказаться в питьевой воде.

Попадание остатков лекарственных средств в питьевую воду может негативно сказаться на здоровье населения. Например, гормональные препараты могут вызвать проблемы репродуктивного характера, антибиотики — привести к резистентности микроорганизмов, и человек впоследствии не сможет лечиться от жизнеугрожающих заболеваний, — рассказала заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ, к.ф.н., доцент Наталья Яранцева.

Фармацевтические загрязнители оказывают влияние и на окружающую среду, особенно на водные объекты и их обитателей. По словам координатора направления по опасным веществам и морскому мусору Коалиции «Чистая Балтика», директора Центра экологических решений Евгения Лобанова, развитие системы сбора лекарств от населения в Беларуси в перспективе позволит сделать вклад в уменьшение загрязнения лекарственными препаратами морских экосистем, в частности Балтийского моря.

Также специалисты отмечают, что помимо грамотной утилизации лекарств, стоит обращать внимание и на предотвращение образования ненужных лекарств. По статистике, две трети белорусов (65%) покупают лекарств, больше, чем им это необходимо.

gmpnews