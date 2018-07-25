Ульяновские власти будут бороться с коррупцией внедрением программных продуктов

В Ульяновской области прошло первое заседание рабочей группы по подготовке президиума Государственного совета по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения (пройдет в октябре текущего года). Об этом сообщил в своем блоге глава региона Сергей Морозов.

На встрече затрагивались вопросы, связанные с закупкой лекарственных препаратов и внедрением информационно-аналитических систем в ходе организации и проведения торгов.

«Использование таких систем позволит исключить коррупционную составляющую», – написал губернатор Морозов.

Впрочем, эксперты уточняют, что даже самые передовые информационные системы – не панацея. Они лишь позволяют свести к минимуму возможности для злоупотреблений и повысить эффективность бюджетных расходов, но все же работают только в комплексе с прочими мерами.

«Проактивные сервисы позволяют в автоматическом режиме отслеживать и выявлять различные попытки махинаций, – поясняет заместитель директора по развитию компании «К-МИС» (специализируется на создании и развитии комплексных медицинских информационных систем) Александр Гусев. – Я имею в виду контроль отклонений закупочной цены от рекомендуемой, проверки закупки с учетом непатентованного наименования и синонимов и некоторые другие».

Тем временем, Верховный суд Российской Федерации окончательно признал, что совместные закупки препаратов и медицинских изделий – в том виде, как их пытались проводить в Ульяновской области, – противоречат общим принципам Закона о контрактной системе.

16 июля он вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы ульяновских ЛПУ на решение УФАС и судебные акты для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»