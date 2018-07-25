Все больше россиян предпочитают отечественные лекарства

69% россиян предпочитают лечиться отечественными лекарствами. Таковы данные ежегодного опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Соответственно, число соотечественников, готовых покупать зарубежные препараты, более чем в два раза ниже – 31%.

Препараты местного производства чаще покупают мужчины: 71% против 66% женщин. Меньше других российские медикаменты склонны приобретать молодые люди в возрасте до 25 лет – 60%, а также группа респондентов с высокими доходами – 58%.

Стоит отметить, что число тех, кто предпочитает российские препараты, по сравнению с 2017 г. увеличилось на 11% (тогда этот вариант выбрали 58%).

По итогам исследования можно предположить, что число россиян, отдающих предпочтение отечественным лекарствам, могло быть еще больше. Две трети респондентов, выбравших препараты иностранного производства, готовы сменить предпочтения – при наличии сведений о российских аналогах и соблюдении ряда условий. Из них 38% отметили, что им для этого необходима рекомендация врача или фармацевта (на 3% больше, чем годом ранее). По более привлекательной, чем у зарубежных медикаментов, цене российские препараты купили бы 23% опрошенных. 8% заявили, что приобрели бы отечественные препараты, если бы знали о их наличии, поскольку ценят российские бренды.

Тех, кто точно не стал бы отказываться от покупки импортных лекарств, оказалось всего 29%. Из них 19% назвали причиной такого выбора качество медикаментов. По мнению этой группы, у лекарств зарубежного производства оно в любом случае выше, чем у отечественных. Еще 10% заявили, что не доверяют российским фармкомпаниям. Этот показатель остается стабильным с прошлого года.

«Таким образом, импортозамещению в области производства лекарств в первую очередь мешает или отсутствие российских аналогов, или недостаточная информированность медицинских работников об их наличии», – заключают авторы исследования.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»