Минпромторг намерен расширить перечень «Третий лишний» на шесть медизделий

Минпромторг намерен расширить на шесть позиций перечень медизделий, подпадающих под действие протекционистского постановления Правительства РФ №102 («Третий лишний»), предполагающего введение ограничений на госзакупки медицинских изделий иностранного производства в пользу отечественной продукции.

Ведомство собирается внести в список медицинские функциональные кровати, концентраты для гемодиализа, тонометры для измерения внутриглазного давления, воздушные стерилизаторы, суховоздушные термостаты и оториноскопы.

О том, что ведется разработка такого документа, говорится в уведомлении на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение инициативы продлится до 7 августа, сами поправки ведомство рассчитывает принять к ноябрю 2018 года.

Однако предыдущие поправки Минпромторга по расширению перечня медизделий, подпадающих под «Третий лишний», предложенные в декабре 2017 года, до сих пор не приняты. Тогда ведомство предлагало защитить от иностранной конкуренции 12 позиций медизделий, включая интраокулярные линзы, тест-полоски к глюкометрам, микроисточники с йодом-125 для брахитерапии рака предстательной железы, эндопротезы и аппараты ультразвуковой диагностики.

В Минпромторге не смогли оперативно прояснить, какова судьба этих поправок. В случае принятия всех изменений количество видов медизделий, подпадающих под действие постановления, приблизится к 140.

Постановление №102, принятое в феврале 2015 года, предполагает внедрение механизма защиты отечественной продукции на рынке госзакупок. В случае если на аукцион выходят два или более российских производителя, заявка компании с иностранной продукцией автоматически отклоняется. На российском рынке оно работает с трудом и неоднократно подвергалось критике, в том числе и со стороны ФАС.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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