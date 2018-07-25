Беларусь и Узбекистан планируют создать СП по выпуску медизделий

Беларусь и Узбекистан планируют создать СП по производству медицинских изделий. Об этом сообщил заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин.

Переговоры по поводу СП сейчас ведет в Узбекистане руководство холдинга «Белфармпром» и УП «Фребор» — дочернего предприятия Борисовского завода медицинских препаратов, которое производит инфузионно-трансфузионные системы, устройства для переливания крови, зонды, дренажные устройства и другие медизделия для диализа.

«Планируем перенести часть мощностей в виде создания совместного производства в Узбекистане», — сказал Виктор Шеин.

Он отметил, что по подобной схеме белорусская сторона намерена работать на рынках и других стран, например Грузии, Таджикистана. Такая тактика соответствует современным трендам: зарубежные партнеры заинтересованы не только в прямых поставках, но и в создании СП с белорусами. Недавно представители белорусской фармпромышленности принимали участие в международной выставке в Токио.

«Нашли партнеров из дальнего зарубежья, которые заинтересованы в прямых поставках продукции из Беларуси, создании совместных производств на сопредельных рынках, а также в использовании белорусских фармацевтических субстанций в производстве лекарств на своих площадках», — рассказал Виктор Шеин.

По итогам 2017 года белорусские фармпроизводители отгрузили на внешние рынки продукции примерно на $140 млн. Отечественные лекарства поставляются в более чем 30 стран мира.

Фото из архива

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