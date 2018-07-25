В Томске разработали и испытывают инновационный препарат для лечения болезни Паркинсона

Новое лекарство, разработанное томской компанией «Ифар», имеет механизм действия, отличный от такового у предшественников и, соответственно, открывает новые перспективы в лечении паркинсонизма.

Паркинсонизм — одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся комплексом тяжелых неврологических расстройств, при которых развитие нарушений координации движений опережает изменение психики, что приносит значительные страдания пациенту. Существующая терапия обеспечивает замедление развития патологии, ослабление нежелательной симптоматики, но не позволяет излечить больного. Многие годы паркинсонизм считался возрастным заболеванием, но в последние годы он значительно «помолодел», поражая людей в расцвете лет.

«Природа болезни до конца не ясна, но связана с гибелью нейронов, обеспечивающих так называемую дофаминовую иннервацию головного мозга, — поясняет генеральный директор «Ифар», профессор Вениамин Хазанов. — возможный прогресс в лечении заболевания медики связывают с поиском лекарств с новым механизмом действия, поскольку для препаратов с известным механизмом действия практически достигнут предел возможностей фармакотерапии. Разрабатываемый нами препарат отличается по механизму действия от всех известных. Мы постоянно выясняем что-то новое в его действии на нервную ткань. Он не вписывается в привычные рамки и каким-то удивительным образом улучшает работу нейронов. Вот почему мы с таким нетерпением ждем начала клинических испытаний, которые покажут быть ли новому лекарству».

Руководитель «Ифар» рассказал, что на данный момент почти завершены основные доклинические испытания, и к концу года компания планирует подать документы на получение разрешения министерства здравоохранения на клинические испытания препарата. В Томск уже поступают письма и звонки из России и из-за рубежа от желающих принять участие в испытаниях и потенциальных покупателей. Разработка томских инноваторов вызвала большой интерес отечественных и зарубежных фармкомпаний.

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