Беларусь ищет дальнейшие пути снижения стоимости лекарств

Более 37% производимых в Беларуси лекарств стоят до $1. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин, выступая на пресс-конференции в Борисове.

Виктор Шеин проинформировал также, что 22,5% производимых лекарств стоят от $1 до $2, 23,7% — от $2 до $5. В целом на данный момент цена 83% белорусских лекарств — до $5.

Замдиректора департамента подчеркнул, что цены на лекарства в Беларуси планируется снижать.

Однако, генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш на вопрос, как предприятие планирует выполнять указание президента о снижении цен на медикаменты, ответил:

«Гарантировать снижение цен на лекарственные средства не могу. Цены и так низкие, 70% составляет стоимость сырья, остальное — накладные расходы и зарплата. Мы работаем с рентабельностью 16%. Рентабельность европейских предприятий в несколько раз больше».

По словам Шеина, когда КГБ заявлял о завышенной цене на лекарственные средства, речь шла не о белорусских лекарствах, доля которых на отечественном рынке составляет 53%. Случаев, когда отечественные медикаменты были бы дороже импортных, «практически нет», а по тем позициям, где было превышение, их снизили, добавил замдиректор холдинга.

«По каждой позиции каждый потенциальный производитель, дистрибьютор каждый вторник может быть вызван, почему те или иные лекарственные средства имеют цену выше чем на других рынках»,- отметил, в частности, чиновник.

Он также сообщил, что в настоящее время идет «поиск субстанций, которые будут недорогими и качественными».

«Если наши коллеги не будут увеличивать цены до предела, цены будут снижаться. Мы принимаем для этого все меры. Вряд ли в каком-то другом государстве есть большая социальная направленность в этой сфере деятельности», — считает Шеин.

gmpnews