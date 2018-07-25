«Нацимбио» поставит в регионы еще 200 млн единиц препаратов крови

Фармхолдинг госкорпорации Ростех, «Нацимбио», заключила восемь новых контрактов с Минздравом России на поставку четырех наименований (МНН) препаратов из плазмы крови: Факторов свертывания крови IX, VIII, в том числе с Фактором Виллебранда и Антиингибиторного коагулянтного комплекса.

По условиям контрактов, до 1 сентября «Нацимбио» передаст в субъекты РФ более 173 млн международных единиц (МЕ) факторов свертывания крови и около 20 млн единиц (ЕД) Антиингибиторного коагулянтного комплекса. Отгрузки начнутся с первого августа.

Кроме Москвы и Московской области, наибольший объем заказанных препаратов поступит в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республику Дагестан, Омскую и Свердловскую области — суммарно в регионы будут направлены около 76 млн единиц.

Для поставок вакцин холдинг развивает в России высокотехнлогичную «холодовую» цепь, консолидирующую собственный парк специализированного транспорта, систему складской логистики, норм хранения и транспортировки. Впервые в этом году используются новые технологические решения, минимизирующие возможность нарушения температурного режима. В частности, применяются термоконтейнеры последнего поколения, поддерживающие необходимый температурный режим непрерывно в течение недели. Также «Нацимбио» внедряет комплексную систему дистанционного и непрерывного мониторинга нахождения грузов.

Стоимость подписанных госконтрактов превысила 3,4 млрд рублей. Ранее в этом году «Нацимбио» исполнила в полном объеме обязательства по поставкам аналогичных МНН лекарственных средств, досрочно отгрузив для ведомства более 223 млн МЕ «факторов» и около 20 млн ЕД препарата Антиингибиторный коагулянтный комплекс.

«Летний сезон традиционно является максимально активным по отгрузкам, но мы выдерживаем сроки, при этом в регионы с минимальным запасом препаратов осуществляем поставки даже с опережением графика», — подчеркнул Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио».

«Своевременность поставок лекарств напрямую влияет на качество жизни пациентов с гемофилией. Перебоями в лекарственном обеспечении сроком в месяц можно перечеркнуть годовые, многолетние траты бюджетных средств в поддержку больных. Сейчас препараты поступают по графику, пациенты обеспечены необходимым объемом терапии», — уточнил Юрий Жулёв, президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов.

Первая программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) поддержки лекарственного обеспечения больных гемофилией в России началась в 2005 году, вторая – «Семь нозологий» – работает с 2008 года. В настоящее время, согласно стандарту лечения заболевания, пациенты получают заместительную терапию концентратами факторов свертывания крови, предотвращающими кровотечения и кровоизлияния. По данным экспертов, благодаря реализации программ средний возраст пациентов увеличился с 30 лет до 37,5, количество госпитализаций снизилось в четыре раза. За счет современных препаратов в возрасте до 20 лет практически исчезли случаи заражения гепатитом С, свелись к минимуму поражения суставов. Значительное количество больных гемофилией трудоустроены. Всего в регистре Минздрава России насчитывается более 9 тысяч пациентов.

В марте 2018 года Правительство РФ повторно определило АО «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, закупка которых осуществляется в 2018 и 2019 годах федеральными органами власти и подведомственными им учреждениями. С 2016 по 2017 год, в рамках исполнения функции единственного поставщика, «Нацимбио» поставила для нужд государства в требуемые сроки и в полном объеме более 800 млн МЕ препаратов плазмы крови.

gmpnews