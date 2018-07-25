Сибирские учёные повышают эффективность и снижают токсичность «старых» лекарств

Ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН в тесном сотрудничестве с другими институтами РАН разрабатывают лекарства для борьбы человека с инородными организмами, при этом разрабатываемые препараты оказывают менее опасное влияние на организм человека, сохраняя высокую эффективность при борьбе с паразитами, например, такими как описторхи.

Обычные противоописторхозные лекарства блокируют мускулатуру описторха, и он вымывается из организма. Такие препараты широкого класса действия (празиквантел и альбендазол) имеют побочные эффекты и являются токсичными для всего организма, особенно воздействуя на печень. Кроме того, они часто «вытравливают» паразитов из организма человека не полностью.

«Нам удалось снизить изначальную дозу наиболее часто применяемого противоописторхозного препарата празиквантела в 4-10 раз. Для этого мы использовали так называемую систему доставки лекарственных молекул (Drug Delivery Systems): они включаются в надмолекулярные структуры, которые формируются водорастворимыми полимерами и амфифильными (способными как впитывать воду, так и избегать контакта с ней) веществами за счет слабых (нековалентных) взаимодействий. Такой подход позволяет повысить растворимость малорастворимых лекарств, а также увеличить их эффективность и биодоступность при оральном приеме, заодно снижая действующую дозу и токсические эффекты», — рассказывает руководитель группы механохимии органических соединений главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН доктор химических наук Александр Валерьевич Душкин.

Специалисты ИХТТМ СО РАН перемешивают части системы с помощью механохимического твердофазного синтеза на молекулярном уровне: из жидкости сделать единую структуру не получится, так как не все части будущего лекарства растворяются в воде. Системы «доставки» создаются на основе веществ растительного происхождения, в частности, древесины лиственницы (применяется полисахарид под названием арабиногалактан) или корня солодки (глицирризиновая кислота): они адресно отправляют препарат к нужным областям организма, зараженных паразитами, и к тому же защищают печень.

ИСТОЧНИК: НАУКА В СИБИРИ

gmpnews