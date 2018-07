Минздрав закупит препарат от туберкулеза за 545 млн рублей у двух компаний Сибирские учёные повышают эффективность и снижают токсичность «старых» лекарств » Сильный портфель способствует росту продаж биотеха Biogen Биотехнологическая компания Biogen Inc. (BIIB, NASDAQ) сообщила о росте продаж во втором квартале 2018 г. и повысила прогноз по итогам всего года. Во втором квартале 2018 г. выручка Biogen выросла на 9% год к году до $3,36 млрд. Прибыль Biogen во втором квартале составила $5,8 на акцию, что выше прогноза Уолл-стрит в $5,21 на акцию. Одним из основных драйверов роста стал препарат для терапии спинальной мышечной атрофии Spinraza. Продажи этого препарата достигли $423 млн, что говорит о его способности стать блокбастером. Сейчас Biogen работает над расширением продаж Spinraza для взрослых пациентов на международном рынке, где первый курс терапии стоит $750 тыс. Высокие продажи Spinraza помогли Biogen компенсировать снижение продаж препаратов от рассеянного склероза из-за возросшей конкуренции. Так, продажи Tecfidera снизились на 2,2% до $1,09 млрд. Сильные итоги второго квартала позволили Biogen улучшить прогноз по выручке и прибыли по итогам года. Теперь компания ожидает прибыль от $24,9 до $25,5 вместо предыдущего прогноза $24,2-$25,2. Прогноз по выручке увеличен до $13-$13,2 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в размере от $12,7 млрд до $13 млрд. В долгосрочной перспективе Biogen связывает рост с созданием препарата BAN2401 для лечения болезни Альцгеймера, который она разрабатывает совместно с японской компанией Eisai Co Ltd. Препарат уже прошел несколько успешных фаз тестирования, а в настоящее время готовятся исследования фазы III. Таким образом, сегодня Biogen уже обладает сильным диверсифицированным портфелем востребованных дорогостоящих препаратов, что позволяет компании наращивать продажи и получать достаточное количество наличных средств для финансирования дальнейших перспективных исследований. ffin.ru