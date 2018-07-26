Минздрав закупит препарат от туберкулеза за 545 млн рублей у двух компаний

Компании «Профарм» (входит в группу «Фармасинтез» Викрама Пунии) и «Эдвансд трейдинг» выиграли два аукциона Минздрава на поставку аминосалициловой кислоты на 366,2 млн и 178,7 млн рублей соответственно. Снижение начальной максимальной цены оказалось минимальным – от 0,5% до 1%.

Согласно техзаданию, «Эдвансд трейдинг» должна поставить 10,2 тонны препарата в 48 регионов, компания «Профарм» – 20,9 тонны препарата в 76 регионов.

Аминосалициловая кислота – противотуберкулезный препарат второго ряда. «Эдвансд трейдинг» является держателем регудостоверения на Натрия пара-аминосалицилат, а «Профарм» поставит Парааминосалициловую кислоту (ПАСК) производства АО «Фармасинтез».

ООО «Эдвансд Трейдинг» – головная компания ГК «Эдвансд» в России, официальный дистрибьютор индийской Mаcleods Pharmaceuticals Ltd. Единственным учредителем и гендиректором компании является Раджеш Шарма. В марте 2018 года ГК «Эдвансд» запустила в Белгороде первую очередь завода по производству препаратов для лечения туберкулеза мощностью 500 тысяч капсул и таблеток в год.

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