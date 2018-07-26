За январь-май этого года в Россию импортировали готовых лекарств на 198,7 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам мая 2018 г.

За период январь-май 2018 г. импорт готовых ЛП в нашу страну составил 198,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки продукции in-bulk за тот же период достигли 42,7 млрд руб. Динамика при расчётах в рублях к аналогичному периоду 2017 г. составила всего 2% по готовым формам, поставки нерасфасованной продукции росли гораздо более динамично, здесь прирост составил 20,3%. Суммарный объём ЛП, ввезённых в нашу страну за 5 месяцев, вырос в рублёвом выражении на 4,8%.

В мае 2018 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на общую сумму 42,6 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Рублёвая динамика к аналогичному периоду 2017 г. в плюсе и составляет 6%, результат, правда, не выдающийся, скажем в феврале мы фиксировали прирост на уровне 18%. Абсолютный объем поставок in-bulk за тот же месяц составил 6,8 млрд руб., а вот динамика здесь отрицательная (-8%).

Натуральный объём поставок готовых ЛП за первые 5 месяцев текущего года составляет 726,4 млн упаковок, это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2017г. Поставки in-bulk за период составили 1,8 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), за год поставки сократились на 1,5% Суммарный объём поставок по ГЛП и in-bulk за январь-май 2018 г. составил 15,5 млрд МЕД, долгосрочная динамика, естественно тоже в минусе (-4,6%).

Среди поставщиков готовых форм хотелось бы отметить швейцарскую «Рош», по итогам первых 5 месяцев 2018 г. денежный объём поставок продукции компании вырос более чем в два раза. Значительный вклад в динамику внес противоопухолевый препарат Эриведж (поставки выросли почти в 28 раз). В отношении in-bulk нельзя не отметить «Селджен», за год компания увеличила импорт не расфасованных ЛП в 15,5 раз. Динамику здесь обеспечивал Ревлимид, упаковка которого локализована на мощностях «Фармстандарт-Лексредства» в Курске.

gmpnews