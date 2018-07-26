​Белорусские антибиотики будут поставлять в США

Белорусские медпрепараты выходят на новые рынки сбыта. Их будут продавать в США.

К сертификации готовятся антибиотики. Аудит должен завершиться к концу года. Этот сертификат открывает выход не только в Соединённые Штаты, но и на другие зарубежные рынки. Что же касается Европейского союза, то один белорусский завод уже получил разрешение.

В прошлом году иностранные компании купили белорусских лекарств на 140 миллионов долларов. География – 30 стран. При этом зарубежные партнёры заинтересованы не только в прямых поставках, но и создании совместных производств. Прямое тому доказательство – новый проект с Узбекистаном. Вместе на территории азиатской страны будем производить устройства для переливания крови, зонды и дренажи. По подобной схеме белорусские фармацевтические заводы намерены работать с Грузией и Таджикистаном.



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