Соглашение, гарантирующее успех проекту резидента ОЭЗ «Дубна»

В рамках Экспертного совета особой экономической зоны технико-внедренческого типа Московской области ОЭЗ «Дубна» состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между компанией «Гранат Био Тех» и министерством инвестиций и инноваций Московской области. Поддержка региона поможет резиденту ОЭЗ «Дубна» в осуществлении проекта по созданию высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов.

У резидента ОЭЗ «Дубна» амбициозные планы, — комментирует Денис Буцаев. — Компания ставит для себя высокую планку – с помощью внедрения новых технологий сделать продукт, который не только сможет конкурировать внутри страны, но будет иметь огромный экспортный потенциал. Задача региона – создать инвестору благоприятные условия, поддержать инновационный проект компании по созданию современного высокотехнологичного производства.

Производство широкого ассортимента одноразовых медицинских изделий из пластика «Гранат Био Тех» планирует разместить на площади в 17 000 кв. метров в несколько очередей. Первый этап – создание производственных мощностей по сборке вакуумных систем для взятия, хранения и транспортировки венозной крови. Ежегодный объем выпуска этой продукции составит до 200 млн штук. Также будет налажен выпуск двухсторонних игл для проведения процедуры взятия венозной крови с объемом до 80 млн штук в год. Завод будет оснащен уникальными технологическими решениями по автоматизации сборки, что позволит гарантировать беспрецедентный контроль и воспроизводимость качества продукции от партии к партии.

«Подписание договора с регионом — чрезвычайно важный шаг для нашей компании, — говорит генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. — В настоящий момент в активной фазе реализации находится первый этап организации производства на территории особой экономической зоны. Мы планируем расширять ассортимент одноразовых медицинских изделий, создавать высокотехнологичные рабочие места, а главное — такую продукцию, которая действительно необходима отечественным учреждениям здравоохранения и по своим характеристикам не только не уступает зарубежным аналогам, но по ряду критериев их превосходит. Для разработки и создания как самого товара, так и технологического оборудования в настоящее время ведется серьезная научно-исследовательская и конструкторская работа, и, конечно, для нас очень важна поддержка регионального министерства».

«Гранат Био Тех» намерен завершить строительство первой очереди предприятия в III квартале 2018 года, монтаж и запуск всего оборудования провести в начале 2019 года, а уже во II квартале этого же года выйти на производственные мощности.

gmpnews