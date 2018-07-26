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Руководитель кадровой службы Sanofi уходит в отставку

Руководитель кадровой службы французской фармацевтической компании Роберто Пуччи уйдет в отставку после девяти лет работы в компании, говорится в заявлении Sanofi. С 1 октября 2018 г. его сменит Кэролин Люкомб. Роберто Пуччи будет помогать новому HR-директору до конца года.

Г-н Пуччи начал свою карьеру в Sanofi в 2009 г. на должности исполнительного вице-президента и HR-директора.

Г-жа Люкомб будет отчитываться непосредственно перед исполнительным директором Sanofi Оливье Брандикуром.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Июль 26, 2018 | Просмотров: 25