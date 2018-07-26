В 1-м полугодии прибыль Roche выросла на 35%

В 1-м полугодии 2018 г. объем продаж швейцарской фармацевтической компании Roche увеличился на 7% и составил 28,1 млрд швейцарских франков (28,3 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 27,5 млрд франков. Продажи фармподразделения выросли на 6% – до 21,8 млрд франков (22 млрд долл.). Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 35%, составив 7,5 млрд франков (7,6 млрд долл.).

Объем продаж препарата Herceptin вырос на 2% – до 3,6 млрд франков (3,6 млрд долл.). В Европе показатель снизился на 5% – до 1,1 млрд франков (1,1 млрд долл.) на фоне конкуренции со стороны биосимиляров.

В 1-м полугодии объем продаж препарата MabThera/Rituxan сократился на 9% – до 3,5 млрд франков (3,5 млрд долл.). Показатель по препарату Avastin по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался неизменным – 3,4 млрд франков (3,4 млрд долл.).

Объем продаж препарата Perjeta вырос на 23% и составил 1,3 млрд франков (1,3 млрд долл.) благодаря его одобрению в качестве адъювантной терапии HER-позитивного рака молочной железы с высоким риском рецидива.

Продажи препарата Ocrevus выросли на 465% – до 1 млрд франков (1 млрд долл.). Показатель по препарату Tecentriq увеличился на 37% – до 320 млн франков (322 млн долл.).

Выручка по препарату Tamiflu снизилась на 11%, составив 320 млн франков (322 млн долл.). Показатель по препарату Tarceva сократился на 32% – до 298 млн франков (300 млн долл.).

В 2018 г. в компании ожидают рост продаж в пределах средних однозначных показателей при постоянных валютных курсах. Ранее этот показатель прогнозировался в пределах низких однозначных показателей. Рост прибыли на акцию также ожидается в пределах средних однозначных показателей. Без учета последствий налоговой реформы в США рост прибыли в целом будет соответствовать росту объема продаж.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»