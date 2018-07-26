Во II квартале 2018 г. объем продаж AstraZeneca составил 5,2 млрд долл.

Во II квартале 2018 г. объем продаж британской фармацевтической компании AstraZeneca составил 5,2 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (5,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Чистая прибыль за отчетный период составила 412 млн долл. против 492 млн долл. годом ранее.

Объем продаж противоопухолевых препаратов увеличился на 44%, составив 1,4 млрд долл. Продажи по препарату Tagrisso вырос на 82% – до 422 млн долл. Показатели по препаратам Lynparza и Imfinzi составили 150 млн долл. и 122 млн долл. соответственно.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний увеличился на 12% и составил 974 млн долл. Продажи препарата Farxiga выросли на 36% – до 340 млн долл. Показатели по препаратам Brilinta и Bydureon составили 316 млн долл. (+16%) и 155 млн долл. (+6%) соответственно.

Объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний увеличился на 12% и составил 1,2 млрд долл. Продажи препарата Symbicort сократились на 5% – до 672 млн долл. Выручка по препарату Pulmicort выросла на 27% – до 287 млн долл. Показатель по препарату Faserra составил 65 млн долл. Аналитики прогнозировали 34 млн долл.

Во II квартале объем продаж на развивающихся рынках увеличился на 15% и составил 1,7 млрд долл. Продажи в Китае выросли на 37% – до 868 млн долл.

По прогнозу AstraZeneca, в 2018 г. объем продаж будет расти в пределах низких однозначных показателей. Ожидается, что прибыль на акцию составит 3,30–3,50 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»