Депутаты приняли закон о расширении программы «7 ВЗН»

Госдума 26 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении так называемой программы «7 нозологий». Данный документ был рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.

Принятыми поправками расширяется работающая с 2008 года программа, в рамках которой Минздрав централизованно закупает препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и рассеянным склерозом. Теперь в нее входят гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Законопроектом предусматривается передача финансирования лекарств пяти орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный.

До принятия этого закона обеспечение граждан лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения этих заболеваний относилось к полномочиям органов госвласти субъектов России, и в связи с этим на бюджеты субъектов ложилась серьезная финансовая нагрузка.

Регионы не могли в полной мере выполнять возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых препаратов, что приводило к нарушению гарантированного права граждан на охрану здоровья.

Проблема была актуальна для большинства субъектов нашей страны. Как говорил ранее член Совета Федерации Валерий Рязанский, представляя 24 июля этот законопроект в первом чтении, инициатива направлена в том числе и на поддержку финансового положения регионов. Кроме того, оптовая централизованная закупка позволит сбить цену на 20–30%. Член Совета Федерации считает, что жесткий и принципиальный контроль со стороны федерального ведомства позволит навести порядок в учете и расходовании необходимых препаратов.

Фото: duma.gov.ru

«Фармацевтический вестник»