GlaxoSmithKline инвестирует 300 млн долл. в компанию 23andMe

GlaxoSmithKline (GSK) вложила 300 млн долл. в акционерный капитал компании 23andMe – пионера рынка решений в сфере потребительской генетики, сообщает FierceBiotech. Вкладом компаний в партнерство, в котором каждой из них принадлежит 50% акций, станут программы доклинических исследований. Для ускорения проведения исследований будут использоваться генотипические и фенотипические данные 23andMe.

Для начала, вкладом в партнерство со стороны 23andMe станут программы исследований ранних фаз, тогда как вкладом GSK станут исследования ингибитора обогащенной лейциновыми повторами киназы-2 (LRRK2). В GSK считают, что созданная компанией 23andMe база данных пациентов, которым известен их статус применительно к варианту LRRK2, поможет набору субъектов в программу исследований болезни Паркинсона на стадии исследования обоснованности концепции.

Партнеры также планируют использовать данные 23andMe для совместного поиска новых мишеней для лекарственных препаратов. Затем объединенная команда специалистов из GSK и 23andMe определит приоритетность исследований мишеней в зависимости от силы гипотезы, шансов оказать на них воздействие соответствующими препаратами и возможностей проведения клинических исследований.

GSK также обеспечила для себя источник данных для поддержки своих внутренних программ, поскольку получила от компании 23andMe разрешение на доступ к базе данных последней.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»