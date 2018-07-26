Совет директоров «Магнита» отложил покупку фармдистрибьютора «СИА»

Совет директоров одного из крупнейших в стране ритейлеров «Магнита» решил отложить сделку о покупке фармдистрибьютора «СИА» у инвесткомпании «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова. Руководство розничной сети сочло условия покупки недостаточно проработанными. Ранее против сделки активно возражали некоторые миноритарии «Магнита».

Сейчас совет директоров «Магнита» поручил топ-менеджменту пересмотреть план интеграции, структуру и условия сделки.

«Совет разделяет стратегическое видение менеджмента о необходимости инвестирования в логистическую инфраструктуру с целью улучшения ценностного предложения покупателю и результатов LFL. В дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету», – говорится в официальном отчете с совещания.

Когда руководство ритейлера вынесет решение, пока неизвестно, но в «Марафон Групп» считают, что решение вопроса не затянется надолго. Об этом Vademecum заявили в пресс-службе компании, добавив, что «Марафон Групп» все так же заинтересована в сделке.

О начале переговоров по приобретению «СИА» в «Магните» объявили 6 июня 2018 года. Сделку обосновали планами ритейлера по развертыванию собственной аптечной сети, а «СИА» подходит для этого как нельзя лучше, сообщали в «Магните».

Тогда миноритарный акционер «Магнита» фонд Prosperity Capital Management выступил против покупки. В фонде убеждены, что нет никакой нужды приобретать дистрибьютора, потерявшего рыночную долю в последние годы, к тому же это дополнительные расходы и риски для ритейлера.

В фонде уверены, что гораздо выгоднее договариваться с поставщиками напрямую и работать с действующими дистрибьюторами, как остальные сети, а не «покупать дистрибьютора, брать на себя его расходы, содержать команду и нести риски неплатежей от других аптечных сетей».

Продавец «СИА» «Марафон Групп» является в то же время акционером «Магнита». В конце мая 2018 года «Марафон» приобрел у ВТБ 11,82% акций ритейлера.

«СИА» входит в «Марафон Групп» с 2017 года, когда группа была основана Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже их партнером стал Андрей Тясто. Фармактивы «Марафона» включают также аптечную сеть «Мега Фарм», доли заводов «Синтез», «Биоком», «Бентус Лаборатории», «Форт».

Пока у «Магнита» 51 аптека рядом со его магазинами на юге страны. Раньше планировалось открыть несколько тысяч таких точек, но развитие аптечного направления приостановили на фоне падения показателей группы.

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