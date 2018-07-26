Полиция обыскала московский фармсклад по делу бывшего сотрудника Roche

Московская полиция провела обыски на фармацевтическом складе компании ООО «Система» в ходе расследования уголовного дела о перепродаже дорогостоящих онкопрепаратов. Фигурантом этого дела является бывший региональный менеджер компании Roche Владислав Александров.

Обыск прошел в середине июля на складе, расположенном на улице Ленинская Слобода, 32. Об этом сообщает РБК. В результате были изъяты документы и офисная техника.

Склад принадлежит ООО «Система», которое, по данным источника издания в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, аффилировано с Александром Максименко.

Неподалеку зарегистрировано ООО «Монолит», по данным СПАРК-Интерфакс, принадлежащее Максименко. Согласно Единому реестру лицензий, по тому же адресу лицензии на фармацевтическую деятельность были выданы еще нескольким компаниям – ООО «Главфарм», ООО «Мосфарм», ООО «Темп» (его печати найдены во время обыска на складе), ООО «Фармисток» и ООО «Лекарь».

Следствие подозревает, что этот склад связан с мошеннической схемой перепродажи рецептурных онкопрепаратов. Ранее стало известно, что бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова (не работает в компании с 2014 года) подозревают в том, что он и житель Екатеринбурга Евгений Захаров вместе с группой неустановленных лиц незаконно выписывали рецепты на ритуксимаб и получали его в аптеке №5 «Петербургских аптек», а затем перепродавали на черном рынке.

Рецепты они получали в горбольнице №15. В общей сложности подозреваемым удалось получить 34 упаковки ритуксимаба по 500 мг и 31 упаковку по 100 мг на общую сумму 2,9 млн рублей, которые были проданы через компанию Захарова ООО «НПП Русэкомед».

Аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении других неустановленных лиц. Как полагают следователи, они незаконно получили рецепты на 558 упаковок ритуксимаба по 500 мг и 806 упаковок по 100 мг и продали их в аптеке №5 сети «Петербургские аптеки» на общую сумму 55 млн рублей.

В марте 2018 года полиция проводила обыск в офисе российского подразделения фармкомпании Rochе – тогда были изъяты акты выполненных работ, материалы лекций, презентации, программы конференций, списки лиц, посетивших такие мероприятия, договоры аренды помещений, сведения о перечислении денежных средств за оказанные услуги, договоры, связанные с организацией и проведением лекций и научных мероприятий.

Источник: РБК

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