Ростовские власти снова не смогли продать свои 25,5% акций в ОАО «Фармация»

Торги по продаже пакета обыкновенных акций Фонда имущества Ростовской области (структура регионального Министерства имущества) в компании «Фармация» должны были пройти 31 июля. Заявки на участие принимались до 27 июля. Однако желающих приобрести долю в фармпредприятии не нашлось.

Ростовская область неоднократно предпринимала попытки реализовать свои акции в ОАО «Фармация» (город Шахты), которая представлена более 30 аптеками и аптечными пунктами по Ростовской области.

В 2010 г. лот выставляли на продажу за 42 млн руб., в 2015 г. – за 50 млн руб. В 2016-м стартовая цена упала до 41,9 млн руб., а в 2018 г. – до 30 млн руб. (шаг аукциона – 1,5 млн руб.).

«Фармация» является поставщиком лекарств и медицинских изделий в госпитальный сектор региона. Ее главный заказчик – Минздрав Ростовской области.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»