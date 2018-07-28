Pfizer планирует инвестировать в США 5 млрд долл.

В компании Pfizer (Пфайзер) раскрыли планы вложения 5 млрд долл. в поддержку деятельности в США; первым шагом станет строительство производственного предприятия площадью 400 тыс. кв. футов (более 37 тыс. кв. м) за 465 млн долл., сообщает In-Pharma Technologist.

На новом предприятии по производству стерильных инъекционных препаратов в г. Портедж (штат Мичиган) будет создано более 450 новых рабочих мест. Новые сотрудники присоединятся к 2,2 тыс. работников Pfizer, в настоящее время занятых на предприятии в Портедже, производящем стерильные инъекционные препараты, жидкие и мягкие лекарственные формы и активные фармацевтические ингредиенты.

Как указано в пресс-релизе компании, новое предприятие станет одним из наиболее технически совершенных заводов по производству стерильных инъекционных препаратов в мире. Начало строительства планируется на весну 2019 г., а его завершение – на 2021 г. Производственные операции планируется начать в 2024 г. после одобрения предприятия регуляторами.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»