Clinigen покупает глобальные права на Imukin

Британская Clinigen Group (Клиниджен Груп) приобрела у компании Horizon Pharma (Хоризон Фарма) глобальные права на орфанный препарат Imukin, сообщает PharmaTimes. Цена сделки не разглашается.

Imukin (рекомбинантный человеческий интерферон гамма-1b) в настоящее время зарегистрирован в 19 странах мира для снижения частоты серьезных инфекций у пациентов с хронической гранулематозной болезнью (ХГБ) и для лечения тяжелой формы злокачественного остеопетроза (ТЗО), или мраморной болезни.

Благодаря тому, что Imukin действует как макрофагстимулирующий фактор, он используется как вспомогательное средство при антимикробной терапии ХГБ, а также для снижения частоты серьезных инфекций при ТЗО.

Согласно заявлению Clinigen, компания намерена «вдохнуть новую жизнь» в препарат, проводя работу с врачами, чтобы обеспечить адекватное понимание выгод применения Imukin для пациентов.

В заявлении также указано, что компания планирует обеспечить доступность препарата для пациентов через свою глобальную дистрибьюторскую сеть как в странах, где препарат лицензирован, так и в тех странах, где он не лицензирован.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»