«Магнит» продолжает изучать возможность приобретения «СИА Групп»

Совет директоров «Магнита» рассмотрел вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» и счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными. Об этом говорится в материалах компании. Сделка будет дорабатываться, рассказал «ФВ» генеральный директор «СИА Групп» Сергей Пивень.

Что именно планирует узнать руководство «Магнита», не сообщается. В Marathon Group утверждают, что проведен полный анализ и аудит «СИА Групп», финансовое состояние дистрибьютора хорошо известно менеджменту «Магнита», сейчас ритейлер хочет дополнительно проработать условия и план интеграции.

Вполне возможно, что нежелание совета директоров торопиться связано с заявлением одного из миноритариев «Магнита» – Рrosperity Capital Management – по поводу покупки «СИА Групп». «Мы глубоко обеспокоены таким развитием, а тот факт, что это сделка со связанными сторонами (собственник «СИА Групп» Marathon Group владеет 11,82% «Магнита») заставляет нас волноваться больше всего. Мы планируем адресовать этот вопрос независимым членам совета директоров «Магнита» и надеемся, что совет примет взвешенное и ответственное решение», – сообщил миноритарий в начале июня 2018 г.

По мнению Рrosperity, нет необходимости покупать оптового продавца, нести его расходы, нанимать персонал и получать риски переноса неплатежей из других аптек. ​

В итоге совет директоров рекомендовал менеджменту «привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету».

В Marathon Group «ФВ» пояснили, что намерение продать «СИА Групп» сохраняется.

«Магнит» начал переговоры с Marathon Group по поводу приобретения «СИА Групп» 6 июня 2018 г. Таким образом ритейлер подтвердил свои планы по экспансии на аптечный рынок. «Пилотный проект по открытию аптек продемонстрировал хорошие результаты. Потенциально аптека может быть интегрирована в значительную часть магазинов косметики, магазинов у дома и гипермаркетов розничной сети «Магнит», что, по оценкам компании, позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть», – сообщал тогда «Магнит».

Судя по данным HeadHunter, «Магнит» готовится к активному открытию аптек. С середины июля ритейлер начал поиск фармацевтов, провизоров, заведующих аптек для работы в поселках и топ-менеджеров для управления региональной сетью в Тамбовской, Ульяновской, Кемеровской, Новгородской, Свердловской, Воронежской областях и Ханты-Мансийском округе, а также в Твери, Астрахани, Нальчике, Владимире, Рязани, Кемерово, Воркуте.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»