В Amgen нашли замену двум топ-менеджерам

Как заявили в американской биотехнологической компании Amgen (Амджен), ее научный директор Шон Харпер решил покинуть компанию, чтобы попробовать свои силы в области ранних разработок биопрепаратов, сообщает FirstWord Pharma. На этом посту его сменит Дэвид Риз, в настоящее время занимающий должность старшего вице-президента онкологического направления компании.

Кроме того, покидающий американскую фармкомпанию Bristol-Myers Squibb (Бристол-Майерс Сквибб) коммерческий директор Мердо Гордон займет аналогичный пост в Amgen вместо Энтони Хупера.

Днем ранее американская компания Gilead Sciences (Гилеад Сайенсиз) объявила об уходе исполнительного директора Джона Миллигана и председателя совета директоров Джона Мартина.

Одновременно компания отчиталась об итогах за II квартал 2018 г. Объем продаж вырос на 4% и составил 6,1 млрд долл. против 5,7 млрд долл. годом ранее. Чистая прибыль на составила 2,3 млрд долл. Во II квартале 2017 г. этот показатель равнялся 2,2 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»