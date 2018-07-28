«Ригла» покупает аптечную сеть «Русичи»

Аптечная сеть «Ригла» (входит в ГК «Протек», бренды «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика») покупает иркутского фармацевтического ритейлера «Русичи», пишет «Коммерсант». Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2018 года, рассказал изданию гендиректор «Риглы» Александр Филиппов. По его словам, сеть включает восемь точек, которые после завершения сделки будут ребрендированы в «Будь здоров!». Сейчас под этим брендом у «Риглы» десять собственных точек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», аптечная сеть «Русичи» была основана в 2003 году Евгением Чмелевским, который является ее единственным владельцем и гендиректором.

«Фармацевтический вестник»