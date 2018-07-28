Шесть компаний признаны виновными в сговоре при поставке медизделий на 6 млрд рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области признало виновными ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «Медицинские системы», ООО «НовоМед», ООО «Фарминтер», ООО «Легион Новосибирск» в заключении антиконкурентного соглашения, приведшего к поддержанию высокой цены на 187 аукционах на поставку медицинских изделий для учреждений здравоохранения на общую сумму более 6 млрд рублей. Компаниям грозит крупный штраф, а их руководителям – уголовное преследование.

Как рассказали Vademecum в ведомстве, заключение антиконкурентного соглашения привело к поддержанию высоких цен на электронных аукционах на поставку медицинского оборудования, медицинских изделий, товаров медицинского назначения, принадлежностей для медицинского оборудования, лабораторных и расходных материалов для КЛД с 2014 по 2017 год. По итогам торгов ответчиками заключено 187 государственных контрактов на общую сумму 6 млрд рублей.

Антимонопольный орган выяснил, что при участии в аукционах использовали единую инфраструктуру и стратегию: указанные общества вступали в торги зачастую с одного IP-адреса, в случае подачи ценовых предложений с разных IP-адресов контракт подписывался с IP-адреса одного из обществ. Участие в аукционах, как правило, принимали две из указанных организаций, при этом снижение начальной цены контракта в большинстве случаев оказывалось минимальным.

Представители компаний-ответчиков в процессе разбирательства пытались доказать, что все компании находятся под контролем одного лица, что освободило бы поставщиков от ответственности, однако ведомство доподлинно установило лишь связь между ООО «Фарминтер» и ООО «Медицинские системы», а компания «Легион Новосибирск» была зарегистрирована по несуществующему адресу. При этом в материалах дела указано, что компании консолидировали свои активы под контролем одного лица – Александра Сорокина – лишь 16 июля 2018 года.

В результате УФАС направило материалы дела в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило особо крупный ущерб либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет и штраф до 1 млн рублей.

Уголовное преследование – не все, что грозит владельцам уличенных в сговоре компаний. Как сообщили в УФАС, в ближайшее время материалы дел в отношении компаний будут переданы должностному лицу новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства из-за нарушения антимонопольного законодательства. Размер нанесенного картельным сговором ущерба для определения размера штрафа будет устанавливаться правоохранительными органами при расследовании на основании материалов, направленных новосибирским УФАС России.

Два дела о картельном сговоре поставщиков медизделий были возбуждены новосибирским УФАС в марте 2018 года по заявлению сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, обнаруживших сговор. Расследование проводилось в отношении ООО «Центр развития медицины Сибири», ООО «Современные технологии и производство», ООО «Медицинские системы», ООО «Клатона», ООО «Фарминтер» и ООО «НовоМед», общая сумма контрактов тогда оценивалась в 120 млн рублей. В результате проведенного ФАС расследования было возбуждено еще одно антимонопольное дело – по мнению ведомства, при планировании и проведении закупок на поставку медизделий Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина (НМИЦ им. Мешалкина) Министерства здравоохранения РФ создавал преимущественные условия компании «Фаворит». Сейчас в отношении медучреждения и поставщика проводится отдельное разбирательство.

«Клатона», «Фарминтер», «Алиона», «Наука здоровья», «Фаворит», «Новомед», «Медицинские системы» и «Инфомед» – группа компаний, подконтрольных бизнесмену Александру Сорокину. В тематическом рейтинге Vademecum «ТОП100 поставщиков медизделий по госзаказу в 2017 году» эта группа заняла 11-е место с показателем 1,4 млрд рублей. «Клатона», в свою очередь – один из крупнейших поставщиков НМИЦ им. Мешалкина. Согласно данным Vademecum, по состоянию на декабрь 2016 года она поставила медучреждению медизделия на 4 млрд рублей.

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