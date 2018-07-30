GSK закроет завод в Бангладеш

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (ГлаксоСмитКляйн) прекратит фармацевтическое производство и закроет предприятие в Бангладеш к концу 20128 г., сообщает Reuters. При этом компания продолжит в стране безрецептурный бизнес.

В последние годы глобальный фармбизнес GSK развивается довольно медленными темпами. На днях компания объявила о новой программе реструктуризации с целью достижения ежегодной экономии в объеме 400 млн фунтов стерлингов к 2021 г.

Как отметил управляющий директор GSK Bangladesh Ltd Накибур Рахман, решение о закрытии предприятия по производству лекарственных препаратов было принято советом директоров.

По его словам, все выпускаемые на предприятии препараты имеют дженериковые аналоги. Закрытие завода приведет к сокращению около 1 тыс. рабочих мест.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»